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Olivier Giroud Milan'da ilk antrenmanına çıktı

İtalyan devi Milan'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Fransız golcü Olivier Giroud, yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanını yaptı. Giroud, geçtiğimiz günlerde transfer olduğu İtalyan devi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

27 Temmuz 2021, Salı 20:42 Son Güncelleme:
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Olivier Giroud Milan'da ilk antrenmanına çıktı

Chelsea'den Milan'a transfer olan Fransız golcü Olivier Giroud, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu İtalyan deviyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Giroud'nun adı uzun süre Fenerbahçe 'yle de anılmıştı.


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