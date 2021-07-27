Chelsea'den Milan'a transfer olan Fransız golcü Olivier Giroud, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu İtalyan deviyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Giroud'nun adı uzun süre Fenerbahçe 'yle de anılmıştı.



