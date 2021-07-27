Olivier Giroud Milan'da ilk antrenmanına çıktı
İtalyan devi Milan'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Fransız golcü Olivier Giroud, yeni takımı ile birlikte ilk antrenmanını yaptı. Giroud, geçtiğimiz günlerde transfer olduğu İtalyan devi ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Chelsea'den Milan'a transfer olan Fransız golcü Olivier Giroud, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.
34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olduğu İtalyan deviyle 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Giroud'nun adı uzun süre Fenerbahçe 'yle de anılmıştı.