Olivia Culpo sevgilisinin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı

2012 yılında Miss Universe yarışmasında birinci olarak dikkatleri üzerine çeken model Olivia Culpo, Amerikan Futbol Ligi NFL'de forma giyen sevgilisi Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini kutlarken doyasıya eğlendi.

DANS ETTİ, ŞAMPANYA PATLATTI

Carolina Panthers ile 4 yıl için 64 milyon dolarlık yeni sözleşme imzalayan McCaffrey, NFL tarihinin en çok kazanan sporcularından olurken sevgilisi Olivia Culpo, sözleşmeyi dans ederek ve şampanya patlatarak kutladı.

Transparan bir elbiseyle dans eden 27 yaşındaki Culpo, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

2019 yılının yaz aylarından beri birlikte olan ve ABD'de sık sık gündeme gelen ikili, koronavirüs salgını nedeniyle karantinayı evlerinde birlikte geçiriyorlar.