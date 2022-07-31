Oliver Kahn: Bayern Münih bu yaz santrfor transfer etmeyecek

Bayern Münih’in Almanya Süper Kupası maçında RB Leipzig karşısında 5-3’lük skorla kazanarak kupa ulaştığı maç sonrası Oliver Kahn açıklamalarda bulundu.

‘’Yeni bir santrfor transfer etmeyeceğiz. Hücumda ne kadar çok fırsatımız olduğunu, ne kadar farklı dizilişimiz olduğunu ve ne kadar şaşırtıcı olabileceğimizi, ne kadar iyi futbolcumuz olduğunu, çokça hızlı oyuncuyla oyuna ne kadar hız kazandırabildiğimizi gördünüz. Şu anda en uçta birçok seçeneğimiz var. Zirkzee, Choupo-Moting ve çok iyi antrenman yapan bir Mathys Tel var.’’

Robert Lewandowski’nin Bayern Münih’ten ayrılışı sonrası ortaya atılan Cristiano Ronaldo ve Harry Kane iddiaları bu açıklamalar sonrası bitmiş oldu.