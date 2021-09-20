A Milli Futbol Takımımız, Şenol Güneş sonrası teknik direktörlük görevine getirdiği Stefan Kuntz ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Almanya Milli Takımlar ve Akademi Direktörü Oliver Bierhoff da Almanya U21 Milli Takımı'ndan ayrılarak Türkiye'nin başına geçen Stefan Kuntz hakkında açıklamalarda bulundu.

Bierhoff, Kuntz hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken kararından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'nu da tebrik etti.

İşte Oliver Bierhoff'un Stefan Kuntz hakkındaki açıklamaları:

"Stefan'ın üst düzey bir milli takımda teknik direktörlük yapabileceğine yönelik şüphe yok. Şimdi bunu, Türkiye'de büyük bir sahnede kanıtlayabilir. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda birlikte büyük bir başarı elde etmiştik. O zamanlar takım arkadaşıydık ama aynı zamanda da rakiptik. O zamanlar düşündüklerim bugün için de hala geçerli. Stefan; bir savaşçı, bir takım oyuncusu ve her şeyi büyük bir tutkuyla yapıyor. Oyuncularına, takımlarına çok özel bir şekilde ilham verebilir. Onun yönetimindeki takımlarda oynayan tüm oyuncular, onun hakkında ve yarattığı takım atmosferi hakkında övgü dolu ifadeler kullanıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu'nu bu kararından dolayı sadece tebrik edebilirim. Kesinlikle en üst seviye antrenörlerden birini göreve getirdiler. Almanya Futbol Federasyonu olarak onunla çalıştığımız için, onu desteklediğimiz için gurur duyuyoruz. Tüm iyi dileklerimle iyi şanslar Stefan!"