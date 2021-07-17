Olimpiyatlara Naim Süleymanoğlu - Halil Mutlu damgası
Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye’nin en başarılı sporcuları halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu. Naim ve Halil, üçer olimpiyat altın madalyasıyla adlarını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı. Güreşçiler Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye ikişer altın madalya kazandırdı. Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye ilk altın madalya getiren güreşçi Yaşar Erkan olurken, kadınlarda ilk altın madalyayı halterci Nurcan Taylan elde etti. Judocu Hülya Şenyurt, madalya kazanan ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçti.
Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde en başarılı sporcuları Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu oldu.
Olimpiyat oyunları tarihinde toplam 91 madalya (39 altın, 25 gümüş, 27 bronz) elde eden Türk sporcular içinde üçer altın madalya kazanan halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu, en fazla birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olarak tarihe geçti.
Naim Süleymanoğlu, 1988 Seul, 1992 Barcelona ve 1996 Atlanta’da üç kez üst üste zirvede yer alarak hem Türk hem de dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Halil Mutlu ise 1996 Atlanta, 2000 Sidney ve 2004 Atina’da altın madalyaya ulaşarak, Naim Süleymanoğlu’nun başarısını tekrarladı.
3 güreşçiden ikişer altın
Güreşte Mustafa Dağıstanlı, Mithat Bayrak ve Hamza Yerlikaya, olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye ikişer altın madalya kazandırdı.
Mustafa Dağıstanlı ve Mithat Bayrak, 1956 Melbourne ile 1960 Roma, Hamza Yerlikaya ise 1996 Atlanta ve 2000 Sidney’de zirvede yer aldı.
İlk altın madalya Yaşar Erkan’dan
Türkiye’ye olimpiyat oyunları tarihinde ilk altın madalyayı Yaşar Erkan getirdi.
Güreşçi Yaşar Erkan, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları’nda 61 kilo serbest stilde birincilik kürsüsüne çıkarak tarihi bir başarı elde etti.
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarındaki ilk madalyası ise aynı oyunlarda Mersinli Ahmet Kireççi’den geldi. Ahmet Kireççi, 79 kilo serbest stilde olimpiyat üçüncüsü olup bronz madalya aldı.
Kadınlarda ilk altın madalya Nurcan Taylan’dan
Türkiye, olimpiyat oyunlarında kadınlarda altın madalyaya 2004 yılında ulaşabildi.
Atina’da gerçekleştirilen oyunlarda halterde Nurcan Taylan, birinci olurken bu, Türkiye’nin kadınlarda ilk altın madalyası olarak tarihe geçti.
Kadınlarda ilk madalya 1992’de
Türkiye, kadınlarda ilk madalyayı 1992 Barcelona’da kazandı.
Judoda Hülya Şenyurt, elde ettiği bronz madalyayla kadınlarda Türkiye’ye ilk madalya getiren sporcu oldu.
Madalyaların 85’i erkeklerden, 6’sı kadınlardan
Türkiye’nin olimpiyat oyunlarında kazandığı 91 madalyanın 85’i erkeklerden gelirken, kadın sporcular sadece 6 madalya kazandı.
Türk kadın sporcular 1 altın, 2 gümüş, 3 de bronz madalya elde etti.
Kadınlarda Nurcan Taylan (halter-altın), Azize Tanrıkulu (tekvando-gümüş), Nur Tatar (tekvando-gümüş-bronz), Hülya Şenyurt (judo-bronz) ve Hamide Tosun (tekvando-bronz) madalya aldı.
Öte yandan, Sibel Özkan’ın 2008 Pekin Olimpiyatları’nda 48 kiloda kazandığı gümüş madalyanın, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından doping yaptığı gerekçesiyle geri alınmasına karar verilmesi nedeniyle bu madalya değerlendirmeye sokulmadı. Aynı olimpiyatta kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede gümüş madalya alan Elvan Abeylegese’nin de madalyası aynı gerekçeyle geçerli sayılmadı.
Ayrıca Aslı Çakır Alptekin’in 2012 Londra Olimpiyatları’nda 1500 metrede elde ettiği altın madalya, aynı koşuda ikinci olarak gümüş madalya alan Gamze Bulut’un da doping yaptığı gerekçesiyle madalyaları ellerinden alındı.
Madalyalı sporcular
Olimpiyat oyunlarında Türkiye’ye madalya kazandıran sporcular ve branşları şöyle:
Altın madalya (39):
Olimpiyat Branş Sporcu
1936 Berlin Güreş Yaşar Erkan
1948 Londra Güreş Yaşar Doğu
1948 Londra Güreş Nasuh Akar
1948 Londra Güreş Mersinli Ahmet Kireççi
1948 Londra Güreş Mehmet Oktay
1948 Londra Güreş Gazanfer Bilge
1948 Londra Güreş Celal Atik
1952 Helsinki Güreş Hasan Gemici
1952 Helsinki Güreş Bayram Şit
1956 Melbourne Güreş Mustafa Dağıstanlı
1956 Melbourne Güreş Mithat Bayrak
1956 Melbourne Güreş Hamit Kaplan
1960 Roma Güreş Tevfik Kış
1960 Roma Güreş Müzahir Sille
1960 Roma Güreş Mustafa Dağıstanlı
1960 Roma Güreş Mithat Bayrak
1960 Roma Güreş İsmet Atlı
1960 Roma Güreş Hasan Güngör
1960 Roma Güreş Ahmet Bilek
1964 Tokyo Güreş Kazım Ayvaz
1964 Tokyo Güreş İsmail Ogan
1968 Meksiko Güreş Mahmut Atalay
1968 Meksiko Güreş Ahmet Ayık
1988 Seul Halter Naim Süleymanoğlu
1992 Barcelona Halter Naim Süleymanoğlu
1992 Barcelona Güreş Mehmet Akif Pirim
1996 Atlanta Halter Naim Süleymanoğlu
1996 Atlanta Halter Halil Mutlu
1996 Atlanta Güreş Hamza Yerlikaya
1996 Atlanta Güreş Mahmut Demir
2000 Sidney Halter Halil Mutlu
2000 Sidney Güreş Hamza Yerlikaya
2000 Sidney Judo Hüseyin Özkan
2004 Atina Halter Halil Mutlu
2004 Atina Halter Taner Sağır
2004 Atina Halter Nurcan Taylan
2008 Pekin Güreş Ramazan Şahin
2012 Londra Tekvando Servet Tazegül
2016 Rio Güreş Taha Akgül
Gümüş madalya (25):
Olimpiyat Branş Sporcu
1948 Londra Güreş Muhlis M.Tayfun
1948 Londra Güreş Kenan Olcay
1948 Londra Güreş Halit Balamir
1948 Londra Güreş Adil Candemir
1956 Melbourne Güreş Rıza Doğan
1956 Melbourne Güreş İbrahim Zengin
1960 Roma Güreş Hamit Kaplan
1960 Roma Güreş İsmail Ogan
1964 Tokyo Güreş Ahmet Ayık
1964 Tokyo Güreş Hasan Güngör
1964 Tokyo Güreş Hüseyin Akbaş
1972 Münih Güreş Vehbi Akdağ
1988 Seul Güreş Necmi Gençalp
1992 Barcelona Güreş Kenan Şimşek
1992 Barcelona Güreş Hakkı Başar
1996 Atlanta Boks Malik Beyleroğlu
2004 Atina Güreş Şeref Eroğlu
2004 Atina Tekvando Bahri Tanrıkulu
2004 Atina Boks Atagün Yalçınkaya
2004 Atina Atletizm (Çekiç) Eşref Apak
2008 Pekin Tekvando Azize Tanrıkulu
2012 Londra Tekvando Nur Tatar
2016 Rio Halter Daniyar İsmayilov
2016 Rio Güreş Rıza Kayaalp
2016 Rio Güreş Selim Yaşar
Bronz madalya (27):
Olimpiyat Branş Sporcu
1936 Berlin Güreş Mersinli Ahmet Kireççi
1948 Londra Güreş Halil Kaya
1948 Londra Atletizm Ruhi Sarıalp
1952 Helsinki Güreş Adil Atan
1956 Melbourne Güreş Hüseyin Akbaş
1956 Melbourne Güreş Dursun Ali Eğribaş
1964 Tokyo Güreş Hamit Kaplan
1984 Los Angeles Güreş Ayhan Taşkın
1984 Los Angeles Boks Turgut Aykaç
1984 Los Angeles Boks Eyüp Can
1992 Barcelona Judo Hülya Şenyurt
1992 Barcelona Güreş Ali Kayalı
1996 Atlanta Güreş Mehmet Akif Pirim
2000 Sidney Güreş Adem Bereket
2000 Sidney Tekvando Hamide Tosun
2004 Atina Güreş Mehmet Özal
2004 Atina Güreş Aydın Polatçı
2004 Atina Halter Reyhan Arabacıoğlu
2004 Atina Halter Sedat Artuç
2008 Pekin Boks Yakup Kılıç
2008 Pekin Tekvando Servet Tazegül
2008 Pekin Güreş Nazmi Avluca
2012 Londra Güreş Rıza Kayaalp
2016 Rio Güreş Cenk İldem
2016 Rio Güreş Soner Demirtaş
2016 Rio Tekvando Nur Tatar
2016 Rio Atletizm Yasmani Copello Escobar
ANKARA (AA)