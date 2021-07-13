Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)-BURSA Valisi Yakup Canbolat, 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuları kutlayarak, olimpiyatlarda başarılar diledi.

Olimpiyat hedefine emin adımlarla ilerleyen Bursa’da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nin (TOHM) çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Planlı, programlı ve bilimsel çalışmaların tüm hızıyla sürdürüldüğü Bursa Olimpik Hazırlık Merkezinde Olimpiyatlar başta olmak üzere uluslararası organizasyonlara hazırlanan sporcular, bugüne kadar katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok başarı kazandı. Bu kapsamda 23 Temmuz 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında Yüzme branşında Berkay Ömer Öğretir, Teakwondo branşında Hatice Kübra İlgün, Badminton branşında Neslihan Yiğit ve Atletizm branşında Ertan Özkan Türkiye’yi ve Bursa’yı temsil ederek madalya mücadelesi verecekler. Taekwondo branşında Hatice Kübra İlgün’ün kampta olmasından dolayı katılamadığı ziyarette Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yüzme branşında Berkay Ömer Öğretir, Badminton branşında Neslihan Yiğit ve Atletizm branşında Ertan Özkan ile bir araya gelerek milli sporcularla sohbet etti.

HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI

Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Spor Şube Müdürü Abdurrahman Dağlar ve antrenörlerinde hazır bulunduğu ziyarette Vali Canbolat milli sporculara olimpiyatlarda başarılar diledi. Vali Canbolat, sürdürülen altyapı çalışmaları ve yatırımlarla birlikte Bursa’nın bir çok branşta adından söz ettirmeye başladığını söyledi. Olimpik Hazırlık Merkezinde yürütülen çalışmalarla da ivme kazandığını sözlerine ekleyen Vali Canbolat, yürütülen çalışmaların sonucunda Bursalı sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalardan daha fazla başarılarla döndüğünü vurguladı. Olimpiyatlarda Bursa’ya madalya kazandırmak istediklerini de dile getiren Vali Canbolat, başarı için sporculara her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Ziyaretin sonunda Bursa Valisi Yakup Canbolat Milli sporculara ve antrenörlerine hediye takdim etti.

FOTOĞRAFLI