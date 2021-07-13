Olimpiyatlar öncesi genç Millilerimizden madalya şov!

Olimpiyata sayılı günler kalmışken, uluslararası arenada alt yapı Milli takımlarımız boy gösterdi. Bazı isimlerin de olimpiyatta yer alacağı Milli sporcularımız, yüzme, atletizm, kürek ve boksta madalyaları sıraladı. En dikkat çeken ise, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'ndaki tarihi başarı oldu. Uzun yıllar, yüzmede birçok kez atılım yapmasına rağmen pek karşılığını alamayan Türkiye için gelecek anlamında büyük bir umut ışığı da görüldü. Milli yüzücüler, 50 yıllık geçmişi olan Avrupa Gençler Şampiyonası tarihinde en çok altın madalya ve en çok toplam madalyayı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na sığdırdı. 7 altın, 3 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 15 madalya elde eden Türkiye, takım halinde Rusya'nın ardından Avrupa 2.'si oldu ve tarihe geçti. Yüzmede ayrıca 23 finalden 15'inde kürsü başarısı geldi.

Meryem ve Tuğba'dan altın

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda da Türkiye, 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz olmak üzere 5 madalya elde etti, 2011 ve 2019'daki başarısını tekrarladı. Bireysel anlamda ise olimpiyatta ülkemizi temsil edecek Meryem Bekmez en yakın rakibine fark atarak şampiyonluğunu ilan etti. 3 adım atlamada U20 Avrupa'da gümüş kazanan Tuğba Danışmaz Türkiye rekorunu geliştirerek bu kez 1.'lik kürsüsüne çıktı.

Olimpiyata giden 3. Türk sırıkla atlamacı olacak Ersu Şaşma'dan ise bronz madalya geldi. U23 Dünya Kürek Şampiyonası'nda Mervenur Uslu ve Elis Özbay’dan oluşan Hafif Kilo İki Çifte Takımımız altın madalya kazanırken Kaan Yılmaz Aydın ve Aydın İnanç Şahin’den oluşan İki Tek Takımımız bronz madalyanın sahibi oldu .

Dilan Balakkız Avrupa2.'si

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası’nda da Milli sporcular, 1 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 12 madalya ile tamamladı. +80 kiloda Dilan Balakkız gümüş madalya, Filiz Işık (46kg), Hümeyra Balta (48kg), Sudenaz Ballıoğlu (60kg), Tusem Eylül Önem (75kg), Fatma Kadıköylü (80kg), Refik Kartal (48kg), Berat Karaarslan (50kg), Talha Bayrak (54kg), Abdülsamet Eroğlu (57kg), Muhammed Enes Kanar (60kg) ve Muhammed Halil Doğru (75kg) bronz madalya elde etti.

Ersu'dan tarihi kürsü

Türk atletizminde sırıkla atlamanın tarihini değiştiren Ersu Şaşma bu yolda karnesine bir başarı daha ekledi. 21 yaşındaki olimpiyat yolcusu Ersu Şaşma 5.60’lık derecesiyle sırıkla atlamada bronz madalya kazanarak Türk atletizm tarihinde Avrupa Şampiyonası seviyesinde kürsüye çıkma başarısı gösteren ilk sırıkçı olarak tarihe geçti.

Merve Tuncel'den hat-trick!

Olimpiyatta da ülkemizi temsil edecek 17 yaşındaki Merve Tuncel'in uzun mesafe branşlarındaki altın madalya serisi muhteşemdi. Milli yüzücü, 400m, 800m ve 1500m serbestte olmak üzere 3 branşta da altın madalyayı boynuna taktı, hat-trick yaptı. Merve Tuncel ayrıca bu şampiyonluk başarısına iki tane de Avrupa gençler rekoru kırarak ulaştı. Tuncel, 800m'de ve 2020 Aralık ayında dünya gençler rekoru kırdığı 1500m'de başardı.