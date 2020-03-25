Olimpiyatlar ertelendi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hemen hemen tüm spor organizasyonlarının yapılamamasına ya da ertelenmesine sebep olan corona virüsü, bir büyük etkinliğin daha gerçekleşmesine engel oldu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, korona virüsü riski karşısında 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın ertelenmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Dün akşam telefonda görüşen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, oyunları yaklaşık bir yıl erteleme konusunda mutabık kaldıkları öğrenildi.

Sinyal verilmişti

Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC, gerek Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, son olarak hafta sonu gerçekleştirilen toplantıda IOC erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın dört hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe’nin, “Olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir” çıkışının ardından ise IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.





Peki sporcularımız bu duruma ne dedi?





İbrahim Çolak (Milli jimnastikçi): ‘Önce sağlık’

Belirsizlik kalktı. Sporcular için iyi oldu. Kamp tarihleri belirlenecek. Önümüzde hiçbir yarışmamız yok. Nasıl bir antrenman programı yaparız diye çalışacağız. Bir ameliyat geçirmiştim. Ardından kendimi olimpiyata odaklamış, çalışmalara başlamıştım. Şimdi ise önce sağlık diye değerlendirdim. Olimpiyatlar normal süresinde yapılsaydı, sporcular için büyük risk olurdu.

Taha Akgül (Milli güreşçi): ‘Zaman kazandık’

Omzumdan iki kez operasyon geçirmek zorunda kaldım. Benim için çok kritik bir dönemdi. Eğer olimpiyatlar tarihinde yapılsaydı, yetişmem zor olurdu. Erteleme tüm sporcuların sağlığı açısından iyi oldu. Şimdi daha iyi bir şekilde hazırlanma imkânımız olacak. Ağustos için hazırlanıyorduk. Şimdi ciddi bir zaman kazandık. Hızlanan toparlanma sürecimi zamana yayma fırsatım olacak.

Serap Özçelik Arapoğlu (Milli karateci): Bu kararı bekliyordum

Evde sporcular hazırlanamıyordu. Ben ilk kez katılacağımız karate dalında kendimi çok iyi hazırlamıştım. Şimdi 1 sene geçecek, nasıl bir hazırlık dönemi geçireceğimizi bilmiyorum. Bu sene için evde ne kadar kalacağımız belli değildi. Şimdi yeni bir planlama yapacağız. Oturup, antrenörlerimizle yeni yol haritası çizeceğiz. Bakalım nasıl olacak.