Olimpiyat yolunda ilk adım!

Türkiye’nin 2011 Dünya Üniversite Kış Oyunları’yla tanıştığı kısa mesafe sürat pateninde, 8 yıllık süreçte, başarı hedefi olimpiyat olarak belirlendi. Bosna Hersek’te devam eden Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde bu dalda çifte madalya kazandıran 16 yaşındaki Furkan Akar “Türkiye’yi bu branşta ilk kez olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum” dedi.

Organizasyonun ilk gününde 1500 metrede bronz, 2. gününde 500 metrede gümüş madalya elde eden Akra, Türkiye’nin, EYOF’un kış oyunları tarihinde iki madalya kazanan ilk sporcusu olmayı başardı. 8 yıldır kısa mesafe sürat pateniyle ilgilendiğini söyleyen Furkan, “İlk kez böyle önemli bir yarışa katılıyorum. İlk başta çok heyecanlıydım, ama madalya alarak bu heyecanımı yendim. Burada kazandığım madalyalarla kendimi yavaş yavaş olimpiyatlara hazırlıyorum. EYOF, olimpiyat yolunda benim için ilk adım” ifadesini kullandı.