Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, 9 Nisan'da yaşadığı rahatsızlık sonrası Serik Devlet Hastanesi kaldırılıp, buradan da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Solunum yetmezliği ve çoklu organ problemi teşhisi konulan Ogan, geçtiğimiz salı günü yaşamını yitirdi. Ogan’ın cenazesi ilk olarak Serik’teki evinin önüne getirilerek helallik istendi. Evin önünde yapılan törende eski milli güreşçi ve takım arkadaşı Ahmet Ayık, katılanlara hitaben konuşma yaptı.

TAKIM ARKADAŞI AHMET AYIK: BİZ ONA EFE DERDİK

Ayık konuşmasında, "Anlatılacak ve konuşulacak o kadar çok şey var ki. Ona saatler, günler, kalemlerin mürekkepleri yetmez. Onunla hem milli takımda hem de kamplarda çok zamanımız geçti. Onun adı kamplarda Efe idi. Güreş milli takım kamplarında biz ona Efe derdik. Yattığı yer nur olsun. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Lafın bittiği yer. Her canlı ölümü tadacak. Onun iyi bir aile reisi, sporcu olarak konuşulması gereken çok yönü var" dedi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Evinin önündeki tören esnasında eşi Zeynep Ogan, gözyaşlarına hakim olamadı. Ogan, tabuta sarılarak, "İsmail’im hakkını helal et” diyerek helallik istedi ve tabutu öptü.

Evin önünde yapılan törenin ardından, Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının adından cenaze, Eminceler mezarlığına getirildi. Burada İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından kıldırılan cenaze namazına, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürkan, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, siyasi parti ilçe başkanları, STK başkanları, güreşçiler, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ogan, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

EFSANE İSİM İSMAİL OGAN

Olimpiyat şampiyonu İsmail Ogan, Yaşar Doğu ve Celal Atik gibi antrenörlerle çalıştı. 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıktı. Dünya güreş şampiyonalarında ve Balkan şampiyonasında kazandığı madalyaları bulunan Ogan, aktif güreş yaşamını noktaladıktan sonra bir dönem antrenör olarak da çalıştı.

SERİK-ANTALYA,(DHA)