Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu
Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu. Rio'da toplam 11 bin 238 sporcu mücadele ederken, olimpiyatlarda kadınlar ilk kez 1900 Paris'te yer aldı.
32. Yaz Olimpiyat Oyunları, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.
Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon 2016 Rio oldu.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 238 sporcu katıldı. 2016 Rio Olimpiyat Oyunları, katılımcı sayısıyla 2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nı da geride bıraktı. Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleştirilen oyunlarda 10 bin 942 sporcu yer aldı.
Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak dikkati çekti.
Kadınlar 1900'de sahaya çıktı
İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.
Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.
En çok kadın sporcu da Rio'da yarıştı
Rio Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.
Brezilya'daki oyunlarda 6 bin 178 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 60 da kadın sporcu yer aldı.
Olimpiyatlar ve katılan sporcular
Olimpiyat Kadın Erkek Toplam
1896 Atina 0 241 241
1900 Paris 22 975 997
1904 St. Louis 6 645 651
1906 Atina 7 877 884
1908 Londra 37 1971 2008
1912 Stockholm 48 2359 2407
1920 Anvers 65 2561 2626
1924 Paris 135 2954 3089
1928 Amsterdam 277 2606 2883
1932 Los Angeles 126 1206 1332
1936 Berlin 331 3632 3963
1948 Londra 390 3714 4104
1952 Helsinki 519 4436 4955
1956 Melbourne 376 2938 3314
1960 Roma 611 4727 5338
1964 Tokyo 678 4473 5151
1968 Meksiko 781 4735 5516
1972 Münih 1059 6075 7134
1976 Montreal 1260 4824 6084
1980 Moskova 1115 4064 5179
1984 Los Angeles 1566 5263 6829
1988 Seul 2194 6197 8391
1992 Barcelona 2704 6652 9356
1996 Atlanta 3512 6806 10318
2000 Sidney 4069 6582 10651
2004 Atina 4329 6296 10625
2008 Pekin 4637 6305 10942
2012 Londra 4847 5973 10820
2016 Rio 5060 6178 11238
TOPLAM 40761 116265 157026