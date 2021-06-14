Olimpiyat öncesi süper başlangıç

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın FIVB Milletler Ligi'ndeki mücadelesi sürüyor. Başlamasına yaklaşık 38 günün kaldığı Olimpiyat Oyunları açısından da önemli bir hazırlık niteliği taşıyan FIVB Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları 1 yıldan uzun bir süre sonra yeniden sahaya inmesine rağmen başarılı performansıyla kaldığı yerden devam ettiğini gösterdi. Her ne kadar Milletler Ligi'nde bazı takımların as oyuncularından yoksun olmasına rağmen iyi bir görüntü çizen Ay- Yıldızlı ekibimiz geride bıraktığı 11 maçta sadece 2 yenilgi aldı.

Japonya ve Dominik'e kaybettik

Bir FIVB organizasyonuna tarihinde ilk kez 7 galibiyetle başlayan Kadın Millilerimiz Milletler Ligi’nde sırasıyla; son dünya ve Avrupa şampiyonu Sırbistan’ı, ev sahibi İtalya’yı, Polonya’yı, Kanada’yı müthiş geri dönüşle 3-2, Almanya’yı 3-0, son olimpiyat şampiyonu Çin’i, Tayland'ı, Rusya'yı ve Belçika'yı mağlup etti. Pandemi nedeniyle fanus sistemine göre İtalya'da oynanan Milletler Ligi'nde kızlarımız ilk firesini ise, 3. haftanın 2. maçı olan Dominik Cumhuriyeti karşısında aldı. Ardından ise Rusya'ya geçit vermedi. 4. haftaya da Japonya yenilgisiyle giren Ay- Yıldızlı ekibimiz son olarak dün de Belçika'yı set vermeden mağlup etti.

Bugünkü rakip ABD

Filenin Sultanları'nın bugünkü rakibi ABD. Mücadele 22.00'de başlayıp, TRTSpor'dan naklen yayınlanacak. Lig formatına göre yapılan Milletler Ligi'nde ilk 4’e kalan takımlar finalde oynamaya hak kazanacak. Finaller 24-25 Haziran’da gerçekleştirilecek.