Kadın Tekvando Milli Takımı Antrenörü Ali Şahin, kamp çalışmalarını sürdürdükleri Konya’da, AA muhabirine, tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle amatör sporda da bir durgunluk yaşandığını söyledi.

Salgın dönemini her branşın kendi yöntemleriyle aşmaya çalıştığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Tabii olimpiyatlara kota almış branşlar çalışmalarına salgın döneminde de devam etti. Biz de bu dönemde bol ve uzun kamplar yaparak performansımızı korumaya çalıştık. Olimpiyatlara kota almak her ülke için müthiş bir başarı. Özellikle bizim için başka bir manası var. En son yapılan 2016 olimpiyatlarından bu yana planlı ve programlı çalışarak 4 kotayı hedeflemiştik. Bu hedefimize ulaştık. Şu anda sporcularımızın son durumlarını değerlendirip eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. İnşallah olimpiyat için aldığımız bu 4 kotanın hepsini madalyaya çevirmeye, en azından her renkten madalyaya çevirmeye çalışacağız."

Türk kadınının eline imkan verildiği takdirde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını vurgulayan Ali Şahin, "Biz bunu tekvandoda gösterdik. Geçmişteki tecrübelerimizle çocuklarımızı olimpiyatlara kota konusunda bir ön zafere ulaştırdık ama geride önemli bir zafer bizi bekliyor. Bundan sonra sorumluluğumuz daha da arttı." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Şahin, şimdiye kadar olimpiyatlarda kadın tekvandoda hiç altın madalya kazanılmadığını belirterek, "İnşallah bu 4 kotanın içinden altına ulaşacağız diye düşünüyoruz. Hedefimiz çok net ve kesin. İnşallah bu sefer altın madalyaya ulaşacağız." diye konuştu.

Nur Tatar: "Ülkemize o madalyaları getireceğiz"

Tokyo Olimpiyatları’na katılmaya hak kazanan milli sporcu Nur Tatar, yaklaşık 15 yıldır çeşitli organizasyonlarda milli formayla Türkiye’yi temsil ettiğini anlattı.

2012 ve 2016 yıllarında tek kadın olarak katıldığı olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya elde ettiğini dile getiren Tatar, "Şimdi ise 2020 Tokyo Olimpiyatları’na 4’te 4 kadın gidiyoruz. Bu bizim için inanılmaz bir duygu. Bütün arkadaşlarımızla altın madalya ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 4’te 4 madalya alarak ülkemize o madalyaları getireceğiz. Buna inanıyoruz. Bu bizim hayalimiz ve hedefimiz. Türk bayrağını zirveye taşımak ve istiklal marşımızı tüm dünyaya okutmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Hatice Kübra İlgün: "Dünyanın en iyi 16’sında olmak gurur verici"

Milli sporcu Hatice Kübra İlgün de 16 yıldır tekvando yaptığını belirterek, kariyerindeki tek eksiğini tamamlamak için Tokyo’ya gideceğini söyledi.

Olimpiyatların sporun zirvesi olduğunu ve tüm sporcuların hayalinin o zirveye çıkmak olduğunu vurgulayan İlgün, "Zorlu aşamalardan geçtik. Sonuç olarak olimpiyatlarda dünyanın en iyi 16’sı yarışacak. Benim için dünyanın en iyi 16’sında olmak ve ülkemi temsil etmek gurur verici bir durum. İnşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek altın madalya ile döneriz." dedi.

Rukiye Yıldırım: "Hedefimiz 4’te 4 altın madalya almak"

Milli sporcu Rukiye Yıldırım ise olimpiyatların salgın yüzünden ertelenmesini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Türkiye’yi olimpiyatlarda 4 kadının temsil edeceğini anımsatan Yıldırım, "Hedefimiz 4’te 4 altın madalya almak. Umarım hepimizinki altın madalya olur. Tabii ki tüm dünya çok çalışıyor. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapıp istiklal marşımızı tüm dünyaya okutmak istiyoruz. Bayrağımızı herkese gösterip en üste çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.

Olimpiyatlardan 4’te 4 kota almanın neredeyse imkansız olduğunu vurgulayan Rukiye Yıldırım, "Bunu dünyada bir Çin Halk Cumhuriyeti bir de sadece Türkiye başardı. Şu an olimpiyatlara 4’te 4 katılmak bizim için bir rekor. Tarihte kadınlarda şimdiye kadar hiçbir şekilde altın madalyamız yok. İnşallah bu tarihi gerçekleştirip olimpiyatlarda ilk altın madalya alan kadın sporcu olmak istiyorum. Bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Nafia Kuş: "Eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyoruz"

Milli sporcu Nafia Kuş ise 67 kiloda Tokyo Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "İnşallah bütün takım arkadaşlarımızla birlikte ülkemize, eksik olan altın madalyayı kazandırmak istiyoruz. Bunun için özveri ve sabırla çalışıyoruz." diye konuştu.

KONYA (AA) - BASİR GÜLÜM