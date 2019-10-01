Olimpiyat kota takımı belirlendi

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesi nedeniyle titiz bir şekilde milli takımı oluşturduklarını belirterek, “2020 Türk okçuluğu adına önemli bir yıl. Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Birlikte güzel başarılara imza atarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.

İŞTE KADRO: Kadınlar; Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Asya Karataylı, Erkekler; Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış