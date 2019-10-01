Olimpiyat kota takımı belirlendi
2019 yılı boyunca katılmış oldukları ulusal ve uluslararası yarışmalarda topladıkları puanlarla kategorilerinde ilk 8 sırada yer alan klasik yay erkek ve klasik yay kadın branşlarındaki sporcuların yer aldığı seçme yarışması sonunda ilk üçe giren isimler milli takımı oluşturdu.
Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin 2020 Tokyo Olimpiyatları kota mücadelesi nedeniyle titiz bir şekilde milli takımı oluşturduklarını belirterek, “2020 Türk okçuluğu adına önemli bir yıl. Genç ve yetenekli bir kadromuz var. Birlikte güzel başarılara imza atarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.
İŞTE KADRO: Kadınlar; Yasemin Ecem Anagöz, Zeynep Köse, Asya Karataylı, Erkekler; Mete Gazoz, Samet Ak, Muhammed Abdullah Yıldırmış