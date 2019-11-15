Olimpiyat elemelerinin ev sahipleri açıklandı

FIBA İcra Kurulu, gelecek yıl hem erkek hem de kadınlarda gerçekleşecek olan Olimpiyat Elemeleri’ne ev sahipliği yapacak ülkeleri açıkladı.

Erkeklerde 23-28 Haziran 2020 arası düzenlenecek olan FIBA Olimpiyat Elemeleri’nin ev sahipleri; Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan (Belgrad) oldu.

Kadınlarda 6-9 Şubat 2020 arası düzenlenecek olan elemelerin ev sahipleri ise; Belçika (Ostend), Çin (Foshan), Fransa (Bourges) ve Sırbistan (Belgrad) olarak açıklandı açıklandı.

FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’nin ev sahipliği hakkı Çin’e, şu anda Yeni Zelanda'da oynanan FIBA Kadınlar Olimpiyat Ön Elemeleri’ni geçmeleri şartıyla verilmiştir. Çin bu hakkı kazanamazsa, İcra Kurulu diğer adayları değerlendirecek.

Tokyo 2020 elemelerinde, Türkiye’nin de dahil olduğu erkekler kategorisinde 24 takım dört grupta mücadele edecekken 6 takım Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanacak. Kadınlarda ise 16 takım dört grupta karşılaşarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kalma mücadelesi verecek. FIBA Kadınları Olimpiyat Elemeleri’ne katılan takımların listesi, Olimpiyat Ön Eleme maçlarının bitiminde kesinleşecek.

Elemelerin kura çekimleri 27 Kasım 2019’da, İsviçre’deki Patrick Baumann Basketbol Evi’nde gerçekleşecek ve FIBA’nın YouTube ve Facebook kanallarından canlı yayınlanacak.







