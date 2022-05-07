Olimpiu Morutan: Yeni sezonda affımız yok

Süper Lig 'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Golsüz eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Olimpiu Morutan açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Olimpiu Morutan, "Sonuçta 1 puan kazandık. Elimizden gelen her şeyi yaptık, bütün mücadeleyi verdik ama bugün de kazanamadık şanssızlık." dedi.

"Yeni sezonda affımız yok"

Zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Rumen futbolcu, "Zor bir sezon geçirdik. Ben elimden geleni yapmaya çalıştım. Yeni sezonda daha iyi mücadele edip, bu takım için daha çok şey vermek istiyorum. Yeni sezonda affımız yok bu durumlardan seyircilere karşı." ifadelerini kullandı.



