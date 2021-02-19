Galatasaray sezon sonu sürpriz bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İddialara göre Sarı-Kırmızılı takımın Steau Bükreş forması giyen Olimpiu Morutan'ı takibe aldığı ve oyuncuyu sezon sonunda kadrosuna katacağı iddia ediliyor. Yeni Hagi olarak gösterilen Olimpiu Morutan kimdir, kaç yaşında? Olimpiu Morutan hakkında bilinmeyenler ve detaylar haberimizde...

Olimpiu Morutan kimdir?

25 Nisan 1999 doğumlu Olimpiu Morutan 1.73 boyunda ve 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Steau Bükreş ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 1.3 milyon Euro...

Bu sezon 4 gol attı!

Romanya 1. Lig'de FCSB forması giyen genç orta sahaya bu sezon 20 maçta 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Romanya U21 forması da giyen Morutan, kariyeri boyunca çıktığı 156 maçta 12 gollür bir performans sergiledi.

700 bin Euro'ya transfer olmuştu...

Cluj alt yapısında yetişen genç oyuncu 2016 yılında Botosani'ye transer oldu. Steau Bükreş genç orta saha oyuncusunu 2018 yılında Botosani kulübünden 700 bin Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.