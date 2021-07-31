Fatih Terim'in "Top ayağındayken zevk veriyor, maliyeti uyarsa neden olmasın" dediği Olimpiu Morutan'ın Galatasaray 'a yakın olduğu iddia ediliyor. FCSB Başkanı Becali, yıldız solakın Galatasaray'a transfer olmak üzere olduğunu duyurdu. Scout ekibi tarafından teknik heyete önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan Morutan'a, Hagi ve Popescu gibi isimlerin de olumlu referans verdiği gelen haberler arasında. Bu son dakika gelişmesinin ardından Galatasaraylı taraftarları, Morutan'ın kariyerini araştırmaya başladı. Olimpiu Morutan kimdir, hangi takımlarda oynadı? Olimpiu Morutan kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları haberimizde.

Morutan hem oynadığı bölge hem de sol ayağını çok etkili kullanması nedeniyle Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak gösteriliyor.

Olimpiu Morutan kimdir, hangi takımlarda oynadı? Olimpiu Morutan kaç yaşında ve nereli?

25 Nisan 1999 yılında Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde dünyaya gelen Olimpiu Morutan, futbol yaşantısına Universitatea Cluj altyapısında başladı. 2015 yılında henüz 16 yaşındayken A takım kadrosuna dahil edilen Morutan, burada 5 resmi maçta 1 gol, 1 asistle oynadı.

Ağustos 2016'da bedelsiz olarak Botosani'ye transfer olan yıldız solak, burada geçirdiği 2 yılda 59 maça çıktı ve 2 gol, 5 asistle skora katkı sağladı. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Rumen oyuncu, 2018 yılında 700 bin euro bonservis karşılığında Steaua kulübüne imza attı.

Gigi Becali, geride bıraktığımız sezon Rumen ekibi FCSB'ye 8 gol, 15 asistlik katkı sağlayan Olimpiu Morutan için 10 milyon Euro istiyor.

Romanya'da 'Yeni Hagi' olarak lanse edilen sol ayaklı oyuncu, FCSB'de çıktığı 104 resmi maçta 14 gol attı, 30 da asist yaptı.

Avrupa'dan da birçok kulübün izlemeye aldığı Morutan için Galatasaray, Steaua Başkanı Gigi Becali ile geçmişten gelen iyi ilişkilerini kullanarak transferi gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'ın 1,5 yıldır takip ettiği öğrenilen Morutan'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Morutan, zaman zaman kanatlarda da görev alıyor.

1.73 boyundaki 10 numara oyuncusu, profesyonel kariyerinde çıktığı 169 resmi maçta 17 gol, 36 asistle skora katkı sağladı.