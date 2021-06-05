İsmi Galatasaray ile anılan ve geride bıraktığımız sezon Rumen ekibi FCSB'ye 8 gol, 15 asistlik katkı sağlayan Olimpiu Morutan geleceği hakkında konuştu. Pro Sport'a verdiği röportajda 22 yaşındaki futbolcuya, 'Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin?' sorusu soruldu. Genç orta saha da, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.

FCSB'nin sahibi George Becali de iddiaları doğrulasa da bu transferi Sarı-Kırmızılılar'ın mali açıdan karşılamasının imkansız olduğunu da kaydetti.