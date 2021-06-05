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Olimpiu Morutan: Galatasaray'da oynamak isterim

Rumen ekibi FCSB'nin yıldız oyuncularından Olimpiu Morutan, bir süredir hakkında çıkan Galatasaray iddialarına ilişkin konuşurken Galatasaray forması giymek istediğini belirtti.

05 Haziran 2021, Cumartesi 17:25 Son Güncelleme:
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Olimpiu Morutan: Galatasaray'da oynamak isterim

İsmi Galatasaray ile anılan ve geride bıraktığımız sezon Rumen ekibi FCSB'ye 8 gol, 15 asistlik katkı sağlayan Olimpiu Morutan geleceği hakkında konuştu. Pro Sport'a verdiği röportajda 22 yaşındaki futbolcuya, 'Çin'de daha yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin?' sorusu soruldu. Genç orta saha da, "Tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim. Çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum" ifadesini kullandı.

FCSB'nin sahibi George Becali de iddiaları doğrulasa da bu transferi Sarı-Kırmızılılar'ın mali açıdan karşılamasının imkansız olduğunu da kaydetti.

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