Sarı-Kırmızılılar dış transferde gaza basarken, iç transferde de hareketli dakikalar yaşıyor... Kadro yapılanmasını Okan Buruk'un raporları sonucunda oluşturmaya çalışan Galatasaray 'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen isimlerden Olimpiu Morutan'ın kiralanması kararı alınmıştı.

Rumen futbolcu için Türkiye'den Sivasspor ile Kasımpaşa masadayken, İtalya Serie B ekiplerinden Pisa da devredeydi. 23 yaşındaki futbolcunun menajeri Ioan Becali, oyuncusunun Pisa'yla sözleşme imzalamak için İtalya'ya gittiğini duyurdu.

Geçtiğimi sezon Romanya'nın FCSB takımından Galatasaray'a 4.1 milyon avro bedelle transfer edilen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı takımda 33 resmi maça çıktı. 3 gol atan Morutan, 5 kez de asist yaptı.

Luyindama'nın lisansı çıkarıldı!

Sarı-kırmızılılarda ikinci kampa dahil edilen Luyindama'nın lisansı çıkarıldı. Morutan'ın ise lisans durumu kiralık transfer durumuna göre netlik kazanacaktı. Böylece Morutan'ın lisansı çıkarılmayacak.

8 milyon Euro ödendi

Galatasaray'ın 2019'da 8 milyon Euro'ya Standard Liege'den kadrosuna kattığı Luyindama; sarı-kırmızılılarda 78 maçta 5 gol ile 2 asist yaptı.







