Olimpik ve paralimpik sporculara müjde!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2021 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları ile 2022 Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’na hazırlanan Milli sporcuların antrenmanlarını yapabilmeleri için bazı illerdeki tesis ile havuzları hizmete açacak. Bu kapsamda hazırlanan genelge, ilgili gençlik ve spor il müdürlükleri ile federasyonlara gönderildi. Gerekli önlemler alınıp sosyal mesafe kuralına uymak kaydıyla atıcılık, atletizm, badminton, binicilik, golf, kürek, kaykay, kano, okçuluk, plaj voleybolu, tenis ve yelken branşlarında belirli sayıda Milli sporcu, açık spor tesislerinde antrenman yapabilecek.

8 ilde yüzme havuzlarında idman imkanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye Yüzme Federasyonu ile Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir ve Samsun il müdürlüklerine gönderilen yazıda, hijyen koşulları sağlanarak yüzme havuzlarında olimpik ve paralimpik sporcuların antrenman yapabilecekleri ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Milli sporcularımızın antrenmanlarına devam edebilmesi için tesisleri açtık. Spor camiası olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.