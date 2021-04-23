Olimpik ve paralimpik sporculara aşı önceliği

Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nın başlamasına sayılı günler kaldığını aktararak, "Oyunlar öncesinde sporcularımızın aşılamasına öncelikli olarak başlıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlara kota alan ve kota alması muhtemel sporcularımız aşılama kapsamına dahil edildi. Olimpiyat sürecinde sporcularımıza her türlü katkıyı veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.