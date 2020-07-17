Olimpik milli kayakçılar performans testinden geçti

Türkiye Kayak Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede yeni normalleşmeye geçilmesinin ardından çalışmalarına hız verdiklerini duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, Alp disiplininde olimpik havuzda bulunan milli kayakçıların, Ankara Eryaman’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezinde (TOHM) Alp Disiplini Milli Takım Antrenörü Hannes Erich Brenner ve teknik kurul üyesi Tuğba Kocaağa kontrolünde performans testinden geçtiği belirtildi.
Milli sporcuların oldukça formda oldukları bildirildi.