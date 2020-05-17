Fransa Ligue 1'de sezonun iptali ile Şampiyonlar Ligi biletini alan Olimpik Marsilya, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isterken ilk değişim sportif direktör pozisyonunda yaşanmıştı.

Fransız ekibi Andoni Zubizaretta ile yollarını ayırdı ve yeni bir sportif direktör adına arayışlar başlamış durumda.

Fransa'da Olimpik Marsilya haberleri yapan Le Phoceen'e göre adaylardan biri de son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Damien Comolli oldu.

Fransız sitesine daha önce de birçok açıklamada bulunan Comolli hakkındaki soru işareti olarak ise Villas-Boas ile muhtemel uyumu gösterildi.