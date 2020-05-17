Olimpik Marsilya'da Damien Comolli sesleri

Marsilya'da sportif direktörü Andoni Zubizaretta ile yolların ayrılması sonrası camiaya yakın isimlerden son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Damien Comolli'nin ismi gündeme geldi.

17 Mayıs 2020, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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Olimpik Marsilya'da Damien Comolli sesleri

Fransa Ligue 1'de sezonun iptali ile Şampiyonlar Ligi biletini alan Olimpik Marsilya, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek isterken ilk değişim sportif direktör pozisyonunda yaşanmıştı. 

Fransız ekibi Andoni Zubizaretta ile yollarını ayırdı ve yeni bir sportif direktör adına arayışlar başlamış durumda. 

Fransa'da Olimpik Marsilya haberleri yapan Le Phoceen'e göre adaylardan biri de son olarak Fenerbahçe'de görev yapan Damien Comolli oldu. 

Fransız sitesine daha önce de birçok açıklamada bulunan Comolli hakkındaki soru işareti olarak ise Villas-Boas ile muhtemel uyumu gösterildi.

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