Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Macaristan yolcusu

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Olimpik Kadın ve Erkek Boks Milli Takımlarının hazırlıklarını Kastamonu Kadı Dağı Kamp Eğitim Merkezi'nde tamamladıklarını ifade ederek, ''Milli takımlarımız iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Macaristan'da madalyalar kazanarak sporcularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyoruz'' dedi.

Turnuvada kadınlarda 57 kg'da Buse Naz Çakıroğlu, 57 kg'da Aycan Güldağı, 60 kg'da Esra Yıldız, 69 kg'da Busenaz Sürmeneli ve 75 kg'da Şennur Demir madalya mücadelesi verirken, erkeklerde

52 kg'da Batuhan Çiftçi, 69 kg'da Tuğrulhan Erdemir, 69 kg'da Necat Ekinci, 75 kg'da Serhat Güler, 81 kg'da Bayram Malkan , 91 kg'da Mücahit İlyas,+91 kg'da Mehmetcan Işık ve +91 kg'da Berat Acar kürsü için mücadele edecek.

DHA