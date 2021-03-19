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Olimpik Kadın Milliler, Arnavutluk kampını tamamladı

Olimpik Judo Kadın Milli Takımı, Arnavutluk’ta yaptığı kampı tamamladı.

19 Mart 2021, Cuma 18:11 Son Güncelleme:
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Olimpik Kadın Milliler, Arnavutluk kampını tamamladı

Olimpik Judo Kadın Milli Takımı, Arnavutluk’ta yaptığı kampı tamamladı. Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, iki hafta Arnavutluk’ta 15 ülkeden judocunun bulunduğu ortak kamp çalışmasında randori ve teknik hareketler ağırlıklı antrenmanların yapıldığı belirtildi.

Arnavutluk’tan yarın Türkiye’ye dönecek milli takımın kadrosundaki bazı sporcuların grand slam için Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te, bir bölümünün de nisan ayının başında Antalya’da yapılacak grand slam hazırlıklarına katılmak üzere bu şehre gideceği kaydedildi.

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