Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi Olimpia Milano, yeni sezon öncesi iddialı transferlerine devam ediyor. NBA 'den Jerian Grant, Nicolo Melli gibi önemli takviyeler yapan Milano, son olarak NBA patentli şutör Troy Daniels'ı kadrosuna kattı.

NBA'de 7 sezon forma giyen 29 yaşındaki oyuncu son olarak 2019-20 sezonuna Lakers ile başlamış ve sezonu Denver Nuggets formasıyla tamamlamıştı. bugüne kadar NBA'de 339 maça çıkan Daniels, 14.9 dakika ortalama süre alırken 6.6 sayı ortalaması yakalamıştı. NBA'de maç başına 1.6 üçlük isabeti kaydeden Daniels'ın dış şut yüzdesi ise %39.5'tu.

AX Armani Exchange Milan'a transferi ile ABD'li oyuncu ilk EuroLeague deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.