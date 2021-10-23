Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan (Olimpia Milano), 5'te 5 ile sezona müthiş bir giriş yaptı. Fakat son oynanan ASVEL maçında galip gelseler de önemli bir kayıp yaşadılar.

Olimpia Milano'da takımın yıldızlarından Malcolm Delaney'nin sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Delaney, bu sezon ilk 5 maç itibariyle EuroLeague'de 10.2 sayı, 3.2 asist ortalamaları yakalamıştı.