Olimpia Milano'da Malcolm Delaney şoku
Turkish Airlines EuroLeague'de sezona 5'te 5 yaparak müthiş bir giren AX Armani Exchange Milan'da (Olimpia Milano) takımın yıldızlarından Malcolm Delaney'nin sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan (Olimpia Milano), 5'te 5 ile sezona müthiş bir giriş yaptı. Fakat son oynanan ASVEL maçında galip gelseler de önemli bir kayıp yaşadılar.
Olimpia Milano'da takımın yıldızlarından Malcolm Delaney'nin sakatlığı nedeniyle üç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Delaney, bu sezon ilk 5 maç itibariyle EuroLeague'de 10.2 sayı, 3.2 asist ortalamaları yakalamıştı.