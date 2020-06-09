İtalya’nın AX Armani Exchange Milan Basketbol Takımı, ABD asıllı İtalyan oyuncu Christian Burns ve Sırp basketbolcu Nemanja Nedovic ile yollarını ayırdı.

Milano ekibi, oyunculardan Nemanja Nedovic ile Christian Burns ile yolların ayrıldığı duyuruldu. İki basketbolcu da iki senedir Olimpia Milano takımında forma giymişti.

ABD’nin New Jersey eyaletinde doğan Burns, 2017’den beri İtalya Milli Takımı formasını giyiyor.

Nedovic, THY Euroleague'de bu sezon 11.5 sayı, 2.7 asist ve 2.5 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti. Burns ise yine Euroleague'de 1.0 sayı, 0.8 ribaund ve 0.1 asist ortalamalarıyla oynadı.

İtalyan temsilcisi yeni sezon için Kyle Hines, Malcolm Delaney ve Davide Moretti'yi kadrosuna dahil etmişti.