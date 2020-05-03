Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan, önümüzdeki sezon bütçe anlamında EuroLeague'de en az sıkıntı yaşayacak takımlardan biri konumunda.

Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Olimpia Milano, bütçe anlamında sıkıntı yaşayabileceğini düşündüğü ekiplerdeki hedeflerine yönelmiş durumda. SuperBasket'in haberine göre Efes'in %30'luk bir kesintiye gitme ihtimali sonrası Milano ekibi, Chris Singleton'ı gündemine almıştı.

Fenerbahçe'nin de yarı yarıya bir küçülmeye gidebileceğini belirten SuperBasket, Milano'nun da bu doğrultuda Luigi Datome ve Nikola Kalinic'i kadrosuna katmak istediğini belirtti.

Ettore Messina yönetiminde yeni sezonda EuroLeague'de çok daha iddialı olmayı hedefleyen AX Armani Exchange Olimpia Milan, geçtiğimiz yaz aylarında da Fenerbahçe'nin İtalya oyuncusu Datome'yi kadrosuna katmak istemişti.