Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan, Jakub Wojciechowski'yi kadrosuna kattı. Olimpia Milano, Polonyalı uzun ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Jakub Wojciechowski, bu sezon İtalya İkinci Lig ekiplerinden Biella formasıyla 10,3 sayı ve 7,5 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. 31 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerine de İtalya'da Benetton Treviso ile başlamış ve sonrasında yine İtalya'da Casalpusterlengo, Brescia Leonessa, Brindisi, Torino, Veroli, Mantovana, Cantu, Cremona, Capo d'Orlando formaları giymişti. Wojciechowski, ülkesi Polonya'da ise Anwil Wloclawek ve Legia Warsaw'da oynamıştı.