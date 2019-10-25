Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko canlı iddaa heyecanı Misli.com

Euroleague heyecanı canlı bahis ile Misli.com’da yaşanıyor. Fenerbahçe Beko’nun İtalya’da Olimpia Milano ile yapacağı zorlu mücadeleye her zaman olduğu gibi Misli.com’da canlı bahis yapabileceksiniz.

Basketbol Süper Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe Beko Euroleague’deki ilk galibiyetini Baskonia karşısında aldı. Kritik maça 39 sayıyla damga vuran Nando De Colo haftanın MVP’si seçildi. Fransız yıldız isabetli bir transfer olduğunu kanıtlarken zorlu fikstürde Sarı-lacivertlilerin elini oldukça rahatlatacağını da gösterdi. Fenerbahçe Beko’nun başarılı koçu Obradovic de sıkışık maç takvimine dikkat çekti ve Milano’yu yenerek seriye iyi bir giriş yapmak istediklerini belirtti. Tecrübeli bir koça ve Luis Scola gibi bir markaya sahip Olimpia Milano temsilcimizin dikkat etmesi gereken bir rakip olarak ön plana çıkıyor.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe Beko bu sezon Türkiye Ligi ve Euroleague’de çıktığı 7 resmi maçın 6’sında 70 sayı ve üzeri skor üretti.

- Olimpia Milano’nun İtalya Ligi ve Euroleague’de oynadığı 8 karşılaşmanın 7’sinde rakipler 70 sayı ve üzerinde skor üretti.

- Olimpia Milano bu sezon kazandığı tüm maçlarda 75 sayı ve üzeri skor üretti.

- Euroleague’de iki ekip arasında oynanan son 7 karşılaşma da Fenerbahçe Beko üstünlüğüyle tamamlanırken bu maçların yalnızca 1 tanesi uzatmalar gitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Fenerbahçe Beko’nun Euroleague’deki zorlu deplasman maçına yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri daha çok temsilcimize şans vermiş görünüyor. Karşılaşmaya bahis yapan üyelerin %26’sı Sarı-lacivertlilere güvenirken üyelerin %11’i ise ev sahibi Milano’nun 5.5 sayıdan fazla fark yemeyeceğini düşünüyor.

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Fenerbahçe Beko iki deplasman maçını da kaybetti. Uzun süredir sakat olan Leuvergne iyileşti. Ama bu maçta sakatlığı bulunan Kaliniç oynamayacak. Milano da sezona iyi başlayamadı. Euroleague'de iki maçı son anda kazandılar. İtalya Ligi'nde ise 5 maçta 3 yenilgi aldılar. Fenerbahçe'nin kazanacağını öngörüyorum.



