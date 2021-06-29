Turkish Airlines EuroLeague'in geride bıraktığımız sezonunda Final Four oynamayı başaran Olimpia Milano, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir takviye gerçekleştirdi. Panathinaikos'tan Dinos Mitoglou ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

25 yaşındaki Yunan oyuncu, son 4 sezonda formasını giydiği Panathinaikos ile geçtiğimiz sezon bireysel performans anlamında önemli bir çıkışa imza atmıştı. Takımıyla çıktığı 34 EuroLeague maçında 9.3 sayı, 5.4 ribaunt ortalamaları yakalarken %57.5 iki sayılık atış isabet oranı ile oynamıştı.

Panathinaikos'un 94-78 kazandığı Khimki maçında da 29 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşan Mitoglou, 42 verimlilik puanı elde ederek haftanın MVP'si olmayı başarmıştı.