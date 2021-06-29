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Olimpia Milano, Dinos Mitoglou'yu kadrosuna kattı

Geride bıraktığımız sezonda Turkish Airlines EuroLeague'de Final Four yapan AX Armani Exchange Milan (Olimpia Milano), Panathinaikos'un önemli isimlerinden Dinos Mitoglou'yu transfer etti.

29 Haziran 2021, Salı 11:30 Son Güncelleme:
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Olimpia Milano, Dinos Mitoglou'yu kadrosuna kattı

Turkish Airlines EuroLeague'in geride bıraktığımız sezonunda Final Four oynamayı başaran Olimpia Milano, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında önemli bir takviye gerçekleştirdi. Panathinaikos'tan Dinos Mitoglou ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. 

25 yaşındaki Yunan oyuncu, son 4 sezonda formasını giydiği Panathinaikos ile geçtiğimiz sezon bireysel performans anlamında önemli bir çıkışa imza atmıştı. Takımıyla çıktığı 34 EuroLeague maçında 9.3 sayı, 5.4 ribaunt ortalamaları yakalarken %57.5 iki sayılık atış isabet oranı ile oynamıştı. 

Panathinaikos'un 94-78 kazandığı Khimki maçında da 29 sayı, 12 ribaunt ile yıldızlaşan Mitoglou, 42 verimlilik puanı elde ederek haftanın MVP'si olmayı başarmıştı. 

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