Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Olimpia Milano, Bahçeşehir Koleji'nden Ben Bentil'i kadrosuan kattı. İtalyan ekibi, Bentil ile sezon sonuna kadar anlaşma imzalandığını açıkladı.

Ben Bentil, sezona Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji formasıyla başlamıştı. 26 yaşındaki oyuncu; 8 lig maçında 12 sayı ve 4.4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.

Ben Bentil, Bahçeşehir Koleji dönemi öncesi Panathinaikos ile EuroLeague tecrübesi yaşamıştı. Bentil, Panathinakos formasıyla önceki iki sezonda toplam 54 EuroLeague maçında forma giyerken 4.8 sayı, 3.4 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.