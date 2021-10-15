Olimpia Milano-Anadolu Efes maç sonucu: 75-71

Anadolu Efes, Turkish Airlines EuroLeague 4. hafta maçında AX Armani Exchange Milan'a konuk oldu. Lige kötü bir başlangıç yapan Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes'in galibiyet hasreti, AX Armani Exchange Milan karşısında da devam etti.

EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, ilk 3 maçını kazanmayı başaran AX Armani Exchange Milan'a 75-71'lik skorla mağlup oldu ve bu sezonki 4. yenilgisini aldı. İtalyan ekibi ise aldığı galibiyetle 4’te 4 yaptı.

Karşılaşmaya Larkin, Micic, Moerman, Singleton ve Petrusev beşi ile başlayan Anadolu Efes'te, ilk sayılar Micic ve Petrusev ikilisinden geldi. İlk çeyrek Anadolu Efes'in 21-16 üstünlüğü ile tamamlandı. 2. çeyreğe Micic ve Larkin’in sayıları ile başlayan Anadolu Efes mücadelenin ilk yarısını ise 42-36 geride tamamladı.

3. çeyrekte Anadolu Efes adına ilk sayılar faul çizgisinde Petrusev’den gelirken, temsilcimiz son çeyreğe 63-49'luk skorla geride girdi. Son çeyrekte Anadolu Efes farkı 4 sayıya kadar indirmiş olsa da sahadan 75-71'lik mağlubiyet ile ayrıldı ve bu sezonki 4. mağlubiyetini aldı.

Salon: Mediolanum Forum

Hakemler: Borys Ryzhyk (Ukrayna), Ilija Belosevic (Sırbistan), Leandro Lezcano (Arjantin)

AX Armani Exchange Milan: Melli, Tarczewski, Hall 13, Delaney 16, Shields 12, Grant 3, Rodriguez 3, Ricci, Mitoglou 9, Hines 8, Datome 11

Anadolu Efes: Larkin 13, Singleton 5, Moerman 12, Micic 17, Petrusev 10, Beaubois 3, Tolga Geçim 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi, Pleiss, Dunston 5

İLK ÇEYREK SONUCU: AX Armani Exchange Milan 16-21 Anadolu Efes

İLK YARI SONUCU: AX Armani Exchange Milan 42-36 Anadolu Efes

3. ÇEYREK SONUCU: AX Armani Exchange Milan 63-49 Anadolu Efes

MAÇ SONUCU: AX Armani Exchange Milan 75-71 Anadolu Efes



