Turkish Airlines EuroLeague'in 13. maç döneminde İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan, Alman ekibi Bayern Münih ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk çeyreğinde 16-15'lik AX Olimpia Milan üstünlüğü vardı.

İkinci çeyrekte iki takım da hücum anlamında etkili performans sergilerken ilk yarıyı önde kapatan taraf 40-41'lik skorla Bayern Münih oldu.

Üstünlüğünü üçüncü çeyrekte de korumayı başaran Bayern, son çeyreğe 57-58 önde girdi.

Son çeyrek büyük çekişmeye sahne olurken maçın bitimine 1:07 kala AX Olimpia Milan, Nedovic'in üçlüğüyle 78-74'lük üstünlüğü yakalamayı başarmıştı. Fakat kalan bölümde etkili olmayı başaran Bayern, 78-80'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi ekip son hücumda elde ettiği şansları da değerlendiremeyince kazanan Alman ekibi oldu.

EuroLeague'e ilk 8 maçında 6 galibiyet alarak başlayan AX Olimpia Milan, bu sonuçla birlikte üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Bayern Münih ise son 5 maçta 4 galibiyet alırken üst üste 3 maçını da kazanmayı başardı. Alman ekibi toplamda ise 13. maçında 7. galibiyetini elde etti.

Milan'da Mike James 17 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Vladimir Micov 16, Arturas Gudaitis 13 sayı üretti.

Bayern Münih'te ise geçtiğimiz haftanın MVP'si Derrick Williams yine 21 sayı, 6 ribaunt ile yıldızlaşırken Petteri Koponen 13, Leon Radosevic ve Stefan Jovic de 10'ar sayıyla oynadılar.