Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'da takım geneline yapılan corona virüs testinde takımdan bir kişinin sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, testi pozitif çıkan takım üyesinin semptom göstermediği, hemen karantinaya alınarak sağlık protokollerinin uygulandığı aktarıldı.

Takımın geri kalanına yapılan testlerin negatif çıkmış olması nedeniyle AX Armani Exchange Olimpia Milan, İtalya Ligi'ndeki Bologna karşılaşmasını oynayacak.