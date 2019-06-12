Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İtalyan ekibi AX Olimpia Milan, koç olarak takımın başına Ettore Messina'yı getirdikten sonra iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalara başladı.

Yıllardır yüksek bütçeli kadrolardan istediği verimi alamayan Milan, bu sezon EuroLeague'de Play-Off dışında kalırken İtalya Ligi Play-Off'larına da yarı finalde veda etmişti.

La Gazzetta dello Sport'un iddiasına göre AX Olimpia Milan, Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Luigi Datome ile 2017-18 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Brad Wanamaker'ı kadrosuna katmak istiyor.

İtalya Milli Takımı'nda daha önce Luigi Datome ile çalışan Messina, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istese de Datome'nin Fenerbahçe ile kontratı sürüyor.

Fenerbahçe ile geçirdiği sezon sonrası NBA'e Boston Celtics'e giden Brad Wanamaker ise sezonu tamamladıktan sonra boşa çıkmış durumda.

AX Olimpia Milan'ın kadrosunda iki isimle aynı dönemde Fenerbahçe forması giyen James Nunnally de bulunuyor.