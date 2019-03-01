Turkish Airlines EuroLeague'in 24. maç döneminde Rus ekibi Khimki Moskova, İtalya temsilcisi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Yıldızı Alexey Shved'in uzun süreli sakatlık dönemi sonrası parkelere döndüğü Khimki Moskova, sahasında konuk ettiği AX Olimpia Milan'a karşı son çeyreğe 73-65 önde girmeyi başarmıştı. Fakat son çeyrekte 15-25'lik üstünlüğü yakalayan AX Olimpia Milan, karşılaşmayı da 88-90'lık skorla kazanan taraf oldu.

Khimki Moskova bu sonuçla 24. maçındaki 15. yenilgisini aldı.

AX Olimpia Milan, üst üste 5. maçından da galibiyetle ayrılırken 24. maçında 13. kez kazanarak da tekrar üst sıraları zorlamaya başladı.

Khimki'de sakatlıktan dönen Alexey Shved 23 sayı, 11 asist ile yıldızlaşırken Malcolm Thomas 17, Tony Crocker ve Charles Jenkins de 15'er sayıyla oynadılar.

AX Olimpia Milan'da Mike James 16 sayıyla takımının en skoreri olurken Vladimir Micov ve Kaleb Tarczewski 15'er sayıyla maçı tamamladılar.