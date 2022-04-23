1992 yılında kurulan ve Kuzey Makendonya’nın en üst ligi olan 1. Ligi’nde (Prva Makedonya Fudbaska Liga) 29.hafta sonunda en yakın takipçisi Akademija Pandev’e 13 puan fark atan FC Shkupi, gelecek sezon Kuzey Makedonya’yı Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

FC Shkupi kulübünün bu başarısı, Olgun Aydın’a yabancı bir takım ile Şampiyonlar Ligi’ne katılacak ilk Türk Başkan olma unvanını kazandırdı.

Kuzey Makedonya’da en popüler spor dalı futbolda, 26 kişilik kadrosunda 10 yabancı futbolcu barındıran ve yaş ortalaması 23.7 olan Kuzey Makedonya kulübü FC Shkupi, bu başarısı ile Fudbaska Liga’da şampiyonluğa ulaşmış oldu.

2020 yılından bu yana Fc Shkupi takımının sahibi olan Olgun Aydın, FC Renova maçı büyük bir sevinç yaşadı. Aydın, bu başarı için büyük emek harcadıklarını belirterek, “Avrupa’da büyük bir kulüp yaratmak için ilk adımımızı atmış bulunuyoruz. FC Shkupi, aslında 1922-1923 yılında Türkler tarafından kurulmuş Zaferspor’un devamı… 100 yıl önce Türkler tarafından kurulmuş bu kulüp 100 yıl sonra yine Türkler önderliğinde şampiyonluğu göğüslemesi bizim için ayrı bir önem teşkil ediyor. Bu başarı vesilesiyle, yabancı bir takım ile Şampiyonlar Ligi’ne gitmeye hak eden ilk Türk kulüp başkanı unvanını kazanmak da bizlere nasip oldu. Ne mutlu bize ki, Türk’ ün adını yurt dışında başarı ile duyuruyor, şanlı Türk Bayrağı’nı yurt dışında dalgalandırıyoruz.”