Trabzonspor'da John Obi Mikel şoku yaşanıyor. Nijeryalı futbolcunun milyarder eşi Olga Diyachenko Trabzon'u terk etti. Bu gelişmenin ardından Obi Mikel'in Trabzonspor'dan ayrılmak için yönetimden yardım istediği öğrenildi.

Olga Diyachenko kimdir?

John Obi Mikel'in eşi olan Olga Dyachenko Rus bir milyarder ailenin kızı. İkili 7 yıl önce dünya evine girdi ve 2 kız çocukları bulunuyor.

Olga Diyachenko Türkiye'ye gelmeden önce "“Merhaba, selam Türkiye! Uzun zamandır yaşamak için listemde yer alıyordun. Çok mutluyum. Yaşa, gez, keşfet” paylaşımı yapmıştı.

Nijerya güzeli ile aldatmıştı!

Mikel’in hayatındaki fırtınalı kısmı ise özel yaşantısı. İlk olarak Rus milyarder Olga Diyachenko Alegra’ya aşık oldu ve ilişki yaşadı. Onunla birlikteyken Nijerya’da Sabun güzeli seçilen Sandra Okagbue ile birlikte oldu. Bir süre sonra Olga onu affetti ve evlendiler. Sonrasında Mia ve Ava adında ikiz kızları oldu. Mikel’in, iki ayrı kadınla yaşadığı yasak aşklardan da iki çocuğu var. Mikel, bu çocuklarına da sahip çıktı ve Londra’da ev tuttu.



