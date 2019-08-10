İstikbal Mobilya Kayserispor'da iki sezon boyunca top koşturduktan sonra ülkesinin takımlarından Karpaty Lviv'e bedelsiz olarak transfer olan 36 yaşındaki Ukraynalı stoper Oleksandr Kucher, Türkiye'den ayrılma nedeniyle ilgili olarak ses getiren bir açıklamada bulundu. Espreso TV kanalına verdiği demeçte Kayserispor yönetimine sitem eden tecrübeli savunmacı şu ifadeleri kullandı:

"Kayserispor yönetimi, sezon sonunda benden memnun kaldıklarını ve kontratımı uzatmak istediklerini söylemişti. Ancak verdikleri sözü tutmadılar. Tatilden döndüğümde benimle devam etmek istemediler. Karpaty'den teklif aldığımda ise derhal Oleksandr Gladkiy'i aradım. Daha önce orada oynamıştı ve bana hiç düşünmeden teklifi kabul etmem gerektiğini söyledi. Türkiye'de yüksek bir maaşım vardı ama kulübün borcu çoktu. Bu nedenle Kayserispor yönetimine şikayette bulunmuştum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler