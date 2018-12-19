Ole Gunnar Solskjaer kimdir, kaç yaşında nereli?

Mourinho'nun kovulmasının ardından Manchseter United'ın geçiçi menajeri Ole Gunnar Solskjaer oldu. Manchester United tarihinin oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncusu olan Solskjaer son olarak Norveç'in Molde takımını çalıştırıyordu...

Ole Gunnar Solskjaer kimdir?

(d. 26 Şubat 1973, Kristiansund, Norveç) forvet pozisyonunda görev yapmış Norveçli millî futbolcu ve teknik direktör. Manchester United ile önemli başarılara imza atmıştır. Yedek kulübesinden gelerek kurtardığı maçlar efsanedir.

28 golle, Manchester United tarihinin oyuna sonradan girip en fazla gol atan oyuncusu olmuştur. Kariyerinin son dönemlerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle son sezonunda çok az maçta forma giyebilmiştir. Norveç millî futbol takımı forması ile kaydettiği birçok golü bulunmaktadır. Manchester United'ın altyapısını iki yıl çalıştırdıktan sonra, Norveç'in Molde takımına teknik direktör olmuştur. Futbolculuğunda lakabı "Bebek Yüzlü Katil" idi.