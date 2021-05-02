Old Firm derbisi | Rangers-Celtic maç sonucu: 4-1

İskoçya Premier Lig’deki şampiyonluk grubu maçlarının 3. haftası, Glasgow kentinin iki köklü kulübü Rangers ile Celtic’i karşı karşıya getirdi. Ev sahibi Rangers, 26 ve 57. dakikada Roofe, 33. dakikada Morelos, 90+2’nci dakikada Defoe’nun attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.

McGregor’un kırmızı kart görmesiyle 26. dakikada 10 kişi kalan Celtic’in golü de 30. dakikada Edouard’an geldi.

Normal sezonun bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Rangers, puanını 96’ya yükseltti. İkinci sıradaki Celtic ise 73 puanda kaldı. (AA)