Olcay Saral: Trabzonspor ile bir antrenman maçı bile yapamadık

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında karşılaşacağı Yeşilyurt D.Ç Ofspor maçı öncesi Yeşilyurt D.Ç Ofspor Başkanı Olcay Saral ve Ofspor Yönetim Kurulu üyelerini, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda ağırladı.

Dostluk yemeğinin ardından iki takımın başkanları Galatasaray Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Her rakibin değerli olduğunu belirterek sözlerine başlayan Başkan Dursun Aydın Özbek, şu ifadeleri kullandı.

“Ofspor bu akşam rakibimiz. Bizim için çok değerli bir rakip. Bu sahada bizimle mücadeleye çıkan her takım aynı değerdedir. Rakibimizin hangi ligde oynadığına, başarısına bakmaksızın bizim rakibimizdir ve çok değerlidir. Sevgili başkanıma hoş geldin diyorum. Sahada her iki takım da onurlu mücadele edecek. Sakatlık olmadan güzel bir maç izletsinler seyircilere. Aldığım bilgiye göre Beşiktaş maçında 8 bin bilet satmışız, Of maçında 11 bin bilet satılmış. Başkana yeniden hoş geldin diyorum, takımına da lig mücadelesinde başarılar diliyorum. Burada da inşallah güzel bir mücadele seyredeceğiz seyircilerimiz ve Ofsporlu kardeşlerimizle beraber.”

Yeşilyurt D.Ç Ofspor Başkanı Olcay Saral ise şunları söyledi:

“Başkanıma ilgi alakasından dolayı teşekkür ederim. Galatasaray ile müsabaka oynuyor olabilmek, burada olabilmek çok önemliydi. Ben 11 yıldır kulüp başkanıyım Trabzonspor ile bir antrenman maçı bile yapamadık. Bugün burada Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray ile resmi bir müsabaka oynuyoruz. Bu bizim için çok önemli ve anlamlı. Burada onurumuzla mücadele edip, Trabzon’u, Of’u temsil edip Oflulara böyle bir takımımız var dedirtmek istiyoruz.”