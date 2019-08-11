Transfer tahtasını açmaya çok yakın olan Bursaspor bir yandan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Yeşil- Beyazlılar’ın ilk hedefi, bayramdan sonra tahtayı açmayı başarmak. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Timsah, bonservisi elinde olan tecrübeli isimlere yönelmiş durumda. Bursaspor, bu doğrultuda Olcay Şahan ve Ömer Şişmanoğlu ile masaya oturdu. Gelecek sezon 1. Lig’de mücadele etmeye hazırlanan Yeşil- Beyazlılar, iki futbolcu ile de el sıkıştı. Olcay ve Ömer’in transfer tahtası açılır açılmaz Bursaspor ile sözleşme imzalayacakları edinilen bilgiler arasında yer alıyor.