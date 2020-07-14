Olcay Şahan: Sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz

Süper Lig 32’nci haftasında kümede kalma savaşı veren Yukatel Denizlispor sahasında şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor'u yenik duruma düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor 14’üncü dakikada Ekuban'la öne geçti. Ev sahibi ekip, 46’ncı dakikada Sacko ve 84’üncü dakikada Estupinan’ın yanıt vererek hayati öneme sahip 3 puana uzandı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor'un tecrübeli oyuncucu Olcay Şahan, son haftalarda galibiyet alamadıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir 3 puan aldık, nefes alabildik. Çünkü rakiplerimiz de son haftalarda puanlar topluyordu. Biz toplayamıyorduk. Üç puan alıp ilk adımı attık. Önümüzde iki maç daha var. Orada da puanlarımızı alıp sezonu güzel bir şekilde tamamlamak istiyoruz."

Eski takımına karşı oynamanın ayrı bir heyecan verdiğini belirten Olcay Şahan, çok kritik bir 3 puana imza attıklarını sözlerine ekledi.