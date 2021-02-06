Türkiye'nin birçok farklı takımında oynayan Olcay Şahan, özellikle Beşiktaş 'ta gösterdiği başarı ile öne çıkan en önemli futbolculardan biridir. Başarılı kanat oyuncusu güçlü bir Almanya ekolünden gelmesi ile beraber disiplin üzerinden de dikkatleri üzerine toplamıştı. En önemlisi yeteneği ile kısa sürede büyük takımların dikkatini çeken Olcay Şahan, Beşiktaş'taki başarısı üzerinden yıllarca önemli zaferler elde etti. Pek çok kişinin de internet üzerinden araştırdığı ve merak ettiği oyunculardan biridir.

Olcay Şahan nereli?

Olcay Şahan 26 Mayıs 1987 tarihinde Almanya'nın Düsseldorf şehrinde dünyaya geldi. Doğduğu şehir itibarıyla futbol hayatına da burada başlayan Olcay Şahan, çocukluk ve gençlik dönemini Düsseldorf şehrinde sürdürdü. Almanya'nın futbol alt yapısında önemli bir tecrübe edilmiş olan Olcay Şahan, bunu daha sonra Türk futboluna yansıttı ve çok önemli başarılar elde etti.

Olcay Şahan kaç yaşında?

Şu an hala aktif olarak profesyonel futbol oynamaya devam eden Olcay Şahan hakkında merak edilen konulardan biri kaç yaşında olduğudur. Almanya'nın Düsseldorf şehrinde 26 Mayıs 1987 yılında dünyaya gelen Olcay Şahan, şu an 33 yaşında profesyonel bir futbolcudur. Malatyaspor'da oynamaya devam eden oyuncu sözleşmesi üzerinden 35 veya 36 yaşına kadar oynamaya devam edecek gibi görünüyor.

Olcay Şahan hangi takımlarda oynadı?

Çok Küçük yaşlarda futbola başlayan Olcay Şahan, farklı takımların altyapılarında önemli bir tecrübe kazandı. Özellikle hem Bayer Leverkusen hem de Fortuna Düsseldorf altyapısında gelişimini tamamlayan Olcay Şahan, Daha sonra Borussia Mönchengladbach altyapısına geçti. Ardından Almanya'nın 4. Lig takımlarından birinde gösterdiği performans ile beraber takımın bir üst lige çıkmasına imkan verdi.

2011-2012 senesinde ilk defa Kaiserslautern takımı ile Almanya 1. liginde oynamaya başlayan Olcay Şahan, daha fazla tanınmaya başladı. Aynı sezon toplamda 27 maça çıkarak 1 gol atmayı Başaran Olcay Şahan, daha sonra 2012-2013 sezonunda Beşiktaş'a transfer oldu. Tam 4 sezon Beşiktaş'ta muhteşem başarılara imzadan Olcay Şahan, daha sonra 2016 yılında Trabzonspor 'a transfer oldu. Şu an hala Malatyaspor formasını terleten tecrübeli oyuncu, Türkiye'nin en önemli futbol isimlerinden biridir. Özellikle 10 numaralı formayı giymesi üzerinden hem oyun kurucu hem de kanat oyuncusu olarak Türkiye'nin en yetenekli futbolcuları arasında yer almaktadır.

Olcay Şahan 2021 sezonu itibariyle şu an Malatyaspor takımında görev alıyor. Hem oyun kurucu hem de kanat olarak takımda oynayan Olcay Şahan için, en çok merak edilen konulardan biri ne kadar maaş aldığıdır. Yıllık olarak kazandığı miktar açısından ise kesin bir bilgi verilmedi. Ancak dile getirilen miktar 750 bin ila 1 Milyon Euro arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca Beşiktaş başta olmak üzere farklı takımlarda değişik maaşlar kazanan Olcay Şahan, Türkiye'nin en önemli ve en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Özellikle yeni sezon itibariyle Malatyaspor'da gösterdiği performans üzerinden tekrar ilgiyi üzerine toplamayı başaran oyunculardan biridir.

Olcay Şahan Milli Takım kariyeri

Olcay Şahan Bir kez U17 Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Almanya ya da Türkiye milli takımını seçme şansı olan Olcay Şahan tercihini Türk milli takımında yana yaptı. İlk defa 25 Mart 2011 tarihinde milli takımın formasını A2 üzerinden giydi. Daha sonra kısa zaman içerisinde A milli takıma yükselen Olcay Şahan, bunu ilk kez 22 Mart 2013 tarihinde Andorra milli takımına karşı gerçekleştirdi. Böylece hem Beşiktaş'ta hem Trabzon ve milli takım ile beraber birçok takımda önemli başarılar gösteren isimlerden biri haline geldi.