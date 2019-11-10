Olcay Şahan: Ben kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşı karşıya geldiği Denizlispor'u sakatlıktan dönen yıldızı Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 mağlup etti ve son 5 lig maçında 4. kez galip gelmeyi başardı.

Mücadelenin ardından Olcay Şahan yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok bir şeyi yanlış yaptığımızı düşünmüyorum. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı mücadele ettik, Denizlispor'a yakışan bir mücadele gösterdik, çok iyi mücadele ettik, bu maçın hakkı 1 puandı, böyle olmamalıydı."

"Ben kendimi kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş'ta iyi ve kötü günlerim oldu. Taraftarın sevgisini hissetmek güzel bir şey. Denizlispor taraftarlarına ise söyleyecek bir şeyim yok, kaybettik diye üzgünlerdir, onlara da bir gün kendimi sevdireceğim."



