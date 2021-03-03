2014/2015 sezonu başında Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan ve iki sezon Sarı kırmızılı formayı terleten Olcan Adın, Halil Umut Meler'in, topun Arda Turan'ın eline çarpması gerekçesiyle verdiği penaltıya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından pozisyonun penaltı olmadığını belirten eski futbolcu, "Harbiden de makara yapıyorlar penaltı mı utanın ya AYIP AYIP" ifadelerini kullandı.

Olcan Mostafa Mohamed'in direkt kırmızı kart gördüğü pozisyonla ilgili de "Komedi var izleyin" yorumunu yaptı.















